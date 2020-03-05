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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 18,31...

05.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:20Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Anadolu Grubu Holding18,3116,5110,90
Gübre Fabrikaları19,7318,556,36
Aksa Enerji4,043,806,32
MLP Sağlık17,2916,683,66
Turkcell15,1614,653,48
Bim Mağazalar50,4048,843,19
İskenderun Demir Çelik7,257,052,84
Zorlu Enerji1,461,422,82
Anadolu Efes23,2222,602,74
T.S.K.B.1,191,162,59
Ereğli Demir Çelik8,508,302,41
Ülker Bisküvi22,1221,602,41
Turcas Petrol3,423,342,40
Doğan Holding1,821,782,25
Sabancı Holding9,739,522,21
Türk Telekom8,007,832,17
Albaraka Türk1,451,422,11
Enka İnşaat6,776,632,11
İndeks Bilgisayar10,7510,551,90
İş Finansal Kiralama3,323,261,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:17:29