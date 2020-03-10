Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 6,09 5,71 6,65 ...
10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|6,09
|5,71
|6,65
|Güneş Sigorta
|2,41
|2,26
|6,64
|GSD Holding
|1,34
|1,26
|6,35
|Karel Elektronik
|14,38
|13,57
|5,97
|Albaraka Türk
|1,35
|1,28
|5,47
|İş Finansal Kiralama
|2,91
|2,76
|5,43
|Tofaş Oto. Fab.
|25,30
|24,00
|5,42
|Türk Hava Yolları
|10,94
|10,38
|5,39
|Türk Telekom
|7,38
|7,01
|5,28
|Garanti Bankası
|9,65
|9,18
|5,12
|İş Y. Men. Değ.
|4,37
|4,16
|5,05
|Hektaş
|9,25
|8,81
|4,99
|Aygaz
|11,06
|10,55
|4,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|2,29
|4,80
|İpek Doğal Enerji
|8,51
|8,12
|4,80
|Ereğli Demir Çelik
|8,91
|8,53
|4,45
|Emlak Konut GMYO
|1,41
|1,35
|4,44
|Pegasus
|47,00
|45,04
|4,35
|Aksa
|7,30
|7,00
|4,29
|Odaş Elektrik
|1,95
|1,87
|4,28
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi
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