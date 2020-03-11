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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 3,97 3,33 19,22 ...

11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Eczacıbaşı İlaç3,973,3319,22
Deva Holding9,798,2918,09
Eczacıbaşı Yatırım10,669,1916,00
Bizim Mağazaları8,977,8813,83
Bim Mağazalar57,4051,3011,89
Migros Ticaret22,6420,3611,20
Şok Marketler8,858,079,67
Kerevitaş Gıda3,172,909,31
Tat Gıda6,406,026,31
Ülker Bisküvi21,4820,365,50
MLP Sağlık17,1716,434,50
Turkcell13,9613,374,41
Klimasan Klima17,1716,802,20
Coca Cola İçecek43,0042,301,65
Trakya Cam2,992,951,36
Gözde Girişim3,063,021,32
Anadolu Grubu Holding14,4914,321,19
Çemtaş5,535,471,10
Garanti Bankası9,459,351,07
Gübre Fabrik.15,6915,540,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi

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