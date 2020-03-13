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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 68,20 62,00 10,00 ...

13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çelebi68,2062,0010,00
Good-Year3,593,289,45
Karsan Otomotiv1,381,278,66
Pegasus38,2835,507,83
İş Fin.Kir.2,222,077,25
Borusan Mannesmann7,507,016,99
Alarko Holding3,863,616,93
Türk Hava Yolları9,028,486,37
Alarko GMYO9,609,046,19
Bursa Çimento2,882,735,49
Torunlar GMYO1,961,865,38
Tekfen Holding12,6512,015,33
Şişe Cam4,043,854,94
Enka İnşaat5,775,504,91
TAV Havalimanları17,4316,644,75
Garanti Bankası9,158,744,69
Albaraka Türk1,141,094,59
Anadolu Cam2,792,674,49
Çemtaş5,124,904,49
Turcas Petrol1,911,834,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Good Year, Çelebi, Ekonomi

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