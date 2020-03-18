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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adana Çimento (A) 6,81 6,20 9,84...

18.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:34
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Adana Çimento (A)6,816,209,84
Vestel9,959,188,39
Trakya Cam2,552,425,37
Odaş Elektrik1,241,185,08
İş Fin.Kir.2,522,414,56
Anadolu Cam2,532,424,55
Karsan Otomotiv1,291,244,03
Albaraka Türk1,081,043,85
Şişe Cam3,863,723,76
Doğan Holding1,311,273,15
Güneş Sigorta1,731,682,98
Alarko GMYO9,909,632,80
Çimsa5,935,812,07
Bursa Çimento2,702,651,89
Batı Çimento1,931,901,58
Soda Sanayii4,584,511,55
Kartonsan294,50290,001,55
Ülker Bisküvi17,7417,481,49
Netaş Telekom.7,787,681,30
Koza Madencilik8,037,931,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Adana Çimento, Vestel, Cam, Ekonomi

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