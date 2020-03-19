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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 7,32 6,86 6,71 ...

19.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Şok Marketler7,326,866,71
Bizim Mağazaları7,276,826,60
İş Finanasal Kiralama2,752,605,77
Bim Mağazalar51,9549,205,59
Anadolu Efes17,2416,395,19
Migros Ticaret19,2718,325,19
Deva Holding7,627,412,83
Alkim Kimya43,0042,102,14
Şişe Cam3,863,782,12
Trakya Cam2,542,492,01
Soda Sanayii4,624,531,99
İş Y. Men. Değ.3,603,531,98
Albaraka Türk1,071,051,90
Petkim2,852,801,79
Eczacıbaşı İlaç3,032,981,68
Sabancı Holding7,487,361,63
Anadolu Cam2,522,481,61
Doğan Holding1,321,301,54
Alarko GMYO9,929,771,54
İpek Doğal Enerji5,925,841,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Anadolu Efes, Cam, Ekonomi

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