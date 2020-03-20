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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,44 1,31...

20.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:38
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğan Holding1,441,319,92
Deva Holding8,447,739,18
İş Fin.Kir.3,092,868,04
Bizim Mağazaları8,057,507,33
Eczacıbaşı İlaç3,233,026,95
Eczacıbaşı Yatırım7,597,116,75
Karel Elektronik10,8310,166,59
Gübre Fabrik.12,7712,006,42
Otokar110,30103,806,26
Türk Telekom6,055,715,95
Çelebi52,7549,805,92
MLP Sağlık10,7810,195,79
Şok Marketler7,497,095,64
Netaş Telekom.8,437,995,51
Turkcell12,7312,085,38
Alarko GMYO10,5310,025,09
Odaş Elektrik1,241,185,08
İpek Doğal Enerji6,346,064,62
Koza Altın54,3051,954,52
İş Y. Men. Değ.4,013,844,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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