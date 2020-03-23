Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 9,35 8,50 10,00 ...
23.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:26
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|9,35
|8,50
|10,00
|MLP Sağlık
|12,25
|11,14
|9,96
|Eczacıbaşı İlaç
|3,65
|3,32
|9,94
|Bizim Mağazaları
|9,07
|8,25
|9,94
|Kerevitaş Gıda
|2,57
|2,34
|9,83
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,58
|7,82
|9,72
|Migros Ticaret
|22,16
|20,30
|9,16
|Tat Gıda
|5,26
|4,82
|9,13
|Gübre Fabrikaları
|14,38
|13,20
|8,94
|Şok Marketler
|8,34
|7,66
|8,88
|Netaş Telekomünikasyon
|8,90
|8,42
|5,70
|Bim Mağazalar
|52,65
|49,82
|5,68
|Karel Elektronik
|11,75
|11,14
|5,48
|Ülker Bisküvi
|19,96
|19,06
|4,72
|İndeks Bilgisayar
|6,42
|6,14
|4,56
|Logo Yazılım
|51,00
|48,86
|4,38
|Anadolu Grubu Holding
|12,51
|12,01
|4,16
|Turkcell
|13,30
|12,90
|3,10
|Hektaş
|8,25
|8,08
|2,10
|Doğan Holding
|1,47
|1,44
|2,08
Kaynak: AA
Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi