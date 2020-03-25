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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 15,85...

25.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları15,8514,568,86
Sasa Polyester5,845,466,96
Pegasus27,7025,986,62
Doğuş Otomotiv5,955,616,06
Hektaş9,879,325,90
Eczacıbaşı İlaç4,214,014,99
Mavi Giyim34,3033,003,94
Anadolu Cam2,622,533,56
Coca Cola İçecek36,0435,102,68
Koza Madencilik8,848,622,55
Tofaş Oto. Fab.16,0915,722,35
Koza Altın60,9059,552,27
Türk Hava Yolları8,478,292,17
Koç Holding13,7413,472,00
Logo Yazılım56,8555,751,97
Eczacıbaşı Yatırım9,629,461,69
MLP Sağlık13,6813,471,56
Aygaz8,128,001,50
Çelebi51,2550,551,38
Deva Holding10,4010,281,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Koza, Ekonomi

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