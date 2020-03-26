Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,60 6,00 10,00 Pegasus 31,40 28,56 9,94 Eczacıbaşı İlaç 4,81 4,41 9,07 Doğuş Otomotiv 6,64 6,17 7,62 TAV Havalimanları 17,21 16,01 7,50 Erbosan 15,66 14,62 7,11 Eczacıbaşı Yatırım 11,05 10,38 6,45 Brisa 7,12 6,70 6,27 Deva Holding 11,75 11,13 5,57 İndeks Bilgisayar 7,50 7,12 5,34 MLP Sağlık 15,58 14,81 5,20 Logo Yazılım 63,95 61,00 4,84 Çelebi 56,05 53,50 4,77 Türk Hava Yolları 9,13 8,77 4,10 Klimasan Klima 11,76 11,32 3,89 Turcas Petrol 1,88 1,81 3,87 Güneş Sigorta 1,93 1,86 3,76 Kordsa Teknik Tekstil 9,00 8,73 3,09 Borusan Mannesmann 7,39 7,17 3,07 Çemtaş 5,10 4,97 2,62

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA