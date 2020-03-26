Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,60 6,00 10,00 ...
26.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|6,60
|6,00
|10,00
|Pegasus
|31,40
|28,56
|9,94
|Eczacıbaşı İlaç
|4,81
|4,41
|9,07
|Doğuş Otomotiv
|6,64
|6,17
|7,62
|TAV Havalimanları
|17,21
|16,01
|7,50
|Erbosan
|15,66
|14,62
|7,11
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,05
|10,38
|6,45
|Brisa
|7,12
|6,70
|6,27
|Deva Holding
|11,75
|11,13
|5,57
|İndeks Bilgisayar
|7,50
|7,12
|5,34
|MLP Sağlık
|15,58
|14,81
|5,20
|Logo Yazılım
|63,95
|61,00
|4,84
|Çelebi
|56,05
|53,50
|4,77
|Türk Hava Yolları
|9,13
|8,77
|4,10
|Klimasan Klima
|11,76
|11,32
|3,89
|Turcas Petrol
|1,88
|1,81
|3,87
|Güneş Sigorta
|1,93
|1,86
|3,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,00
|8,73
|3,09
|Borusan Mannesmann
|7,39
|7,17
|3,07
|Çemtaş
|5,10
|4,97
|2,62
Kaynak: AA
Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi