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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 7,70 7,26 6,06 ...

30.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:26
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester7,707,266,06
Şok Marketler9,148,803,86
Bizim Mağazaları9,509,163,71
Güneş Sigorta1,991,923,65
Ege Endüstri480,70464,003,60
Tat Gıda5,845,643,55
İş Yatırım Menkul Değerler4,023,893,34
Good-Year3,233,133,19
Alkim Kimya49,8248,462,81
Şekerbank0,870,852,35
Enerjisa Enerji6,346,212,09
Alarko GMYO10,4010,192,06
GSD Holding1,021,002,00
Erbosan15,9515,651,92
Trakya Cam2,692,641,89
Arçelik13,6513,401,87
Anadolu Cam2,822,771,81
Kartonsan322,90317,501,70
Halk GMYO1,211,191,68
Gözde Girişim2,552,511,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi
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