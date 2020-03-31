Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 8,77 7,98 9,90 Kerevitaş Gıda 3,41 3,19 6,90 TAV Havalimanları 16,63 15,60 6,60 Güneş Sigorta 2,11 1,98 6,57 Eczacıbaşı İlaç 4,87 4,58 6,33 Alarko GMYO 10,98 10,33 6,29 Pegasus 32,92 31,10 5,85 Enka İnşaat 6,02 5,71 5,43 GSD Holding 1,15 1,10 4,55 Turcas Petrol 1,92 1,84 4,35 Deva Holding 10,68 10,24 4,30 İş GMYO 1,28 1,23 4,07 Tat Gıda 6,44 6,20 3,87 İş Fin.Kir. 2,79 2,69 3,72 Vestel 10,68 10,30 3,69 Eczacıbaşı Yatırım 10,53 10,17 3,54 Şekerbank 0,89 0,86 3,49 Torunlar GMYO 1,82 1,76 3,41 Netaş Telekom. 10,20 9,88 3,24 Odaş Elektrik 1,32 1,28 3,13

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA