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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 8,77 7,98 9,90 ...

31.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:28
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester8,777,989,90
Kerevitaş Gıda3,413,196,90
TAV Havalimanları16,6315,606,60
Güneş Sigorta2,111,986,57
Eczacıbaşı İlaç4,874,586,33
Alarko GMYO10,9810,336,29
Pegasus32,9231,105,85
Enka İnşaat6,025,715,43
GSD Holding1,151,104,55
Turcas Petrol1,921,844,35
Deva Holding10,6810,244,30
İş GMYO1,281,234,07
Tat Gıda6,446,203,87
İş Fin.Kir.2,792,693,72
Vestel10,6810,303,69
Eczacıbaşı Yatırım10,5310,173,54
Şekerbank0,890,863,49
Torunlar GMYO1,821,763,41
Netaş Telekom.10,209,883,24
Odaş Elektrik1,321,283,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Kerevitaş, Ekonomi
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