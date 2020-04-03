Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 14,05 13,35 5,24 ...
03.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:28
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|14,05
|13,35
|5,24
|Torunlar GMYO
|2,03
|1,94
|4,64
|Tüpraş
|86,00
|82,65
|4,05
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|3,04
|3,95
|Tat Gıda
|6,05
|5,83
|3,77
|Alarko GMYO
|12,53
|12,15
|3,13
|Enerjisa Enerji
|6,42
|6,23
|3,05
|Koç Holding
|13,60
|13,25
|2,64
|Aygaz
|9,02
|8,79
|2,62
|Ülker Bisküvi
|20,34
|19,86
|2,42
|Karsan Otomotiv
|1,33
|1,30
|2,31
|Doğan Holding
|1,48
|1,45
|2,07
|Enka İnşaat
|5,99
|5,87
|2,04
|Akçansa
|6,93
|6,80
|1,91
|Çimsa
|6,34
|6,23
|1,77
|İş Y. Menkul Değerler
|3,90
|3,84
|1,56
|Çelebi
|57,55
|56,70
|1,50
|Adana Çimento (A)
|7,15
|7,05
|1,42
|Bizim Mağazaları
|9,37
|9,25
|1,30
|Şok Marketler
|9,53
|9,41
|1,28
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Arçelik A.Ş., Ekonomi