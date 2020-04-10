Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 1,75 1,62 8,02 ...

10.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:32
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Net Holding1,751,628,02
Pegasus49,9246,686,94
Çelebi76,3572,954,66
Güneş Sigorta2,342,244,46
Borusan Mannesmann9,248,864,29
Karel Elektronik14,2213,713,72
Şişe Cam4,574,423,39
Enka İnşaat6,496,283,34
Anadolu Hayat Emek.5,635,453,30
Global Yat. Holding2,862,773,25
Bim Mağazalar52,0050,502,97
İş Yatırım Menkul Değerler4,204,082,94
Trakya Cam3,173,082,92
TAV Havalimanları18,3117,812,81
Tat Gıda6,296,122,78
İş Finansal Kiralama3,143,062,61
Tekfen Holding13,9813,662,34
Kerevitaş Gıda3,353,282,13
Doğuş Otomotiv7,627,472,01
Soda Sanayii5,375,271,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Net Holding, Pegasus, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu Ekonomi
Koronavirüs balıkçıları da etkiledi! Esnaf kapılara kilit vurdu
İstanbul’da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70’i geçti Ekonomi
İstanbul'da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70'i geçti
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Ekonomi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Türkiye’ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor Ekonomi
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haberler ›› Ekonomi ››Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:32: Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:22: Adana Ticaret Borsası - Ekonomi 16:22: Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi 16:12: ABD'de enflasyon martta beklentinin üzerinde düştü - Ekonomi 16:06: Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu - Magazin 16:06: "Sakıp Ağa"ya veda edeli 16 yıl oldu - Ekonomi 15:21: AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı - Ekonomi 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber