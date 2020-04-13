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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 3,78 3,47 8,93 ...

13.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:30
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gözde Girişim3,783,478,93
Pegasus55,0550,958,05
Çelebi84,6079,106,95
TAV Havalimanları19,4918,366,15
Klimasan Klima15,8915,045,65
Bizim Mağazaları10,039,574,81
Net Holding1,861,784,49
Türk Hava Yolları10,249,804,49
Migros Ticaret25,0624,024,33
Tat Gıda6,436,174,21
Kerevitaş Gıda3,483,344,19
Eczacıbaşı İlaç4,654,493,56
Türk Traktör49,6848,003,50
Doğuş Otomotiv7,937,712,85
Odaş Elektrik1,471,432,80
Enka İnşaat6,686,502,77
İskenderun Demir Çelik6,606,432,64
Karel Elektronik14,5014,132,62
Ege Endüstri581,70567,002,59
Güneş Sigorta2,402,342,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi
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