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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 10,89 10,04 8,47 ...

16.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:38
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Deva Holding10,8910,048,47
Reysaş GMYO6,385,947,41
Selçuk Ecza Deposu7,446,986,59
Eczacıbaşı İlaç4,654,376,41
Hektaş11,5310,895,88
Borusan Mannesmann8,868,405,48
İş Yatırım Menkul Değerler4,464,235,44
Eczacıbaşı Yatırım9,899,385,44
Adana Çimento (A)8,388,004,75
Çemtaş6,416,124,74
MLP Sağlık13,1812,674,03
İpek Doğal Enerji10,5110,123,85
Anadolu Cam3,363,243,70
Koza Madencilik11,5111,103,69
Yataş5,945,743,48
Koza Altın72,4570,103,35
Soda Sanayii5,555,383,16
Net Holding1,711,663,01
Aygaz9,969,673,00
Gübre Fabrikaları14,5214,152,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Selçuk Ecza Deposu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi
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