16 Kasım 2018, 13:21
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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 55.105 -1,88 BIST SINAİ 111.630 0,05 BIST GIDA, İÇECEK 99.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 55.105 -1,88
BIST SINAİ 111.630 0,05
BIST GIDA, İÇECEK 99.767 -0,42
BIST TEKSTIL, DERİ 26.889 0,08
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.809 1,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.230 -0,01
BIST TAŞ, TOPRAK 62.863 0,49
BIST METAL ANA 223.592 -0,01
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 122.084 0,34
BIST MADENCİLİK 70.262 0,09
BIST HİZMETLER 70.451 -0,40
BIST ELEKTRİK 3.131 0,50
BIST ULAŞTIRMA 159.447 0,71
BIST TURİZM 6.565 3,86
BIST TİCARET 194.076 -0,86
BIST İLETİŞİM 27.655 -1,39
BIST SPOR 26.924 0,93
BIST İNŞAAT 73.884 1,00
BIST MALİ 101.574 0,59
BIST BANKA 117.945 0,94
BIST SİGORTA 275.888 0,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 65.892 -4,28
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.426 0,44
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.219 -0,60
BIST TEKNOLOJİ 108.394 0,51
BIST BİLİŞİM 16.212 0,53
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.258 0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
16 Kasım 2018 Cuma 13:21