Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|55.105
|-1,88
|BIST SINAİ
|111.630
|0,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|99.767
|-0,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.889
|0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.809
|1,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.230
|-0,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.863
|0,49
|BIST METAL ANA
|223.592
|-0,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|122.084
|0,34
|BIST MADENCİLİK
|70.262
|0,09
|BIST HİZMETLER
|70.451
|-0,40
|BIST ELEKTRİK
|3.131
|0,50
|BIST ULAŞTIRMA
|159.447
|0,71
|BIST TURİZM
|6.565
|3,86
|BIST TİCARET
|194.076
|-0,86
|BIST İLETİŞİM
|27.655
|-1,39
|BIST SPOR
|26.924
|0,93
|BIST İNŞAAT
|73.884
|1,00
|BIST MALİ
|101.574
|0,59
|BIST BANKA
|117.945
|0,94
|BIST SİGORTA
|275.888
|0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|65.892
|-4,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|78.426
|0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.219
|-0,60
|BIST TEKNOLOJİ
|108.394
|0,51
|BIST BİLİŞİM
|16.212
|0,53
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|22.258
|0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul