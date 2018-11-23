Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|57.326
|-1,25
|BIST SINAİ
|109.976
|0,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|100.348
|-0,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.194
|-0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.771
|1,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.192
|0,35
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.571
|0,30
|BIST METAL ANA
|208.986
|0,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|117.197
|0,79
|BIST MADENCİLİK
|74.705
|3,88
|BIST HİZMETLER
|71.201
|0,23
|BIST ELEKTRİK
|3.128
|0,36
|BIST ULAŞTIRMA
|160.597
|1,06
|BIST TURİZM
|6.534
|1,24
|BIST TİCARET
|193.480
|-0,86
|BIST İLETİŞİM
|28.848
|1,21
|BIST SPOR
|26.402
|0,58
|BIST İNŞAAT
|73.274
|-0,51
|BIST MALİ
|100.939
|0,16
|BIST BANKA
|118.733
|0,20
|BIST SİGORTA
|272.033
|-0,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|68.422
|0,16
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.246
|-0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.343
|0,80
|BIST TEKNOLOJİ
|102.417
|0,08
|BIST BİLİŞİM
|15.985
|-0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.205
|1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul