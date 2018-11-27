27 Kasım 2018, 13:31
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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 63.657 4,27 BIST SINAİ 109.387 -0,56 BIST GIDA, İÇECEK 103.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 63.657 4,27
BIST SINAİ 109.387 -0,56
BIST GIDA, İÇECEK 103.478 0,82
BIST TEKSTIL, DERİ 26.956 1,01
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.266 1,40
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.982 -0,65
BIST TAŞ, TOPRAK 62.460 1,16
BIST METAL ANA 201.061 -1,90
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 118.646 -0,69
BIST MADENCİLİK 74.926 0,56
BIST HİZMETLER 72.853 0,30
BIST ELEKTRİK 3.193 0,67
BIST ULAŞTIRMA 165.890 -0,57
BIST TURİZM 6.748 -0,40
BIST TİCARET 196.258 0,80
BIST İLETİŞİM 29.866 0,37
BIST SPOR 26.722 1,72
BIST İNŞAAT 72.085 -0,58
BIST MALİ 101.890 -0,74
BIST BANKA 120.384 -1,00
BIST SİGORTA 275.147 1,01
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.886 3,03
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 76.550 -0,66
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.423 -0,03
BIST TEKNOLOJİ 103.151 -0,07
BIST BİLİŞİM 16.652 1,78
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.340 1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
27 Kasım 2018 Salı 13:31