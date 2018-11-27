Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|63.657
|4,27
|BIST SINAİ
|109.387
|-0,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.478
|0,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.956
|1,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.266
|1,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.982
|-0,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.460
|1,16
|BIST METAL ANA
|201.061
|-1,90
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|118.646
|-0,69
|BIST MADENCİLİK
|74.926
|0,56
|BIST HİZMETLER
|72.853
|0,30
|BIST ELEKTRİK
|3.193
|0,67
|BIST ULAŞTIRMA
|165.890
|-0,57
|BIST TURİZM
|6.748
|-0,40
|BIST TİCARET
|196.258
|0,80
|BIST İLETİŞİM
|29.866
|0,37
|BIST SPOR
|26.722
|1,72
|BIST İNŞAAT
|72.085
|-0,58
|BIST MALİ
|101.890
|-0,74
|BIST BANKA
|120.384
|-1,00
|BIST SİGORTA
|275.147
|1,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|69.886
|3,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.550
|-0,66
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.423
|-0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|103.151
|-0,07
|BIST BİLİŞİM
|16.652
|1,78
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.340
|1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul