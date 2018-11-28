Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|63.280
|-0,58
|BIST SINAİ
|109.752
|0,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.061
|-0,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.146
|0,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.535
|0,17
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.640
|0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.619
|-0,13
|BIST METAL ANA
|199.587
|0,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|120.400
|1,21
|BIST MADENCİLİK
|76.016
|2,97
|BIST HİZMETLER
|73.662
|0,58
|BIST ELEKTRİK
|3.255
|1,36
|BIST ULAŞTIRMA
|167.929
|0,65
|BIST TURİZM
|6.912
|-6,56
|BIST TİCARET
|197.785
|0,42
|BIST İLETİŞİM
|30.266
|0,52
|BIST SPOR
|27.671
|1,79
|BIST İNŞAAT
|72.019
|0,75
|BIST MALİ
|102.520
|0,74
|BIST BANKA
|120.530
|0,82
|BIST SİGORTA
|277.099
|1,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.136
|0,45
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.705
|0,84
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.448
|-0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|104.610
|0,54
|BIST BİLİŞİM
|16.708
|0,15
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.511
|0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
28 Kasım 2018 Çarşamba 13:22