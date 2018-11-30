30 Kasım 2018, 13:27
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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 62.424 -1,23 BIST SINAİ 110.580 -0,06 BIST GIDA, İÇECEK 104.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 62.424 -1,23
BIST SINAİ 110.580 -0,06
BIST GIDA, İÇECEK 104.350 -1,62
BIST TEKSTIL, DERİ 27.734 -0,73
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.396 -0,86
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.040 -0,47
BIST TAŞ, TOPRAK 62.689 -0,14
BIST METAL ANA 198.624 1,33
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 121.466 -0,42
BIST MADENCİLİK 77.368 1,56
BIST HİZMETLER 73.833 -0,17
BIST ELEKTRİK 3.238 0,09
BIST ULAŞTIRMA 166.313 0,19
BIST TURİZM 7.152 0,36
BIST TİCARET 201.168 0,46
BIST İLETİŞİM 29.907 -1,81
BIST SPOR 27.158 0,18
BIST İNŞAAT 73.417 1,31
BIST MALİ 103.770 -0,23
BIST BANKA 121.881 -0,17
BIST SİGORTA 272.912 -0,90
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 75.004 1,28
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.657 -0,56
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.190 0,89
BIST TEKNOLOJİ 105.627 -0,98
BIST BİLİŞİM 17.243 1,98
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.563 1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
30 Kasım 2018 Cuma 13:27