Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|62.424
|-1,23
|BIST SINAİ
|110.580
|-0,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|104.350
|-1,62
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.734
|-0,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.396
|-0,86
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.040
|-0,47
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.689
|-0,14
|BIST METAL ANA
|198.624
|1,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|121.466
|-0,42
|BIST MADENCİLİK
|77.368
|1,56
|BIST HİZMETLER
|73.833
|-0,17
|BIST ELEKTRİK
|3.238
|0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|166.313
|0,19
|BIST TURİZM
|7.152
|0,36
|BIST TİCARET
|201.168
|0,46
|BIST İLETİŞİM
|29.907
|-1,81
|BIST SPOR
|27.158
|0,18
|BIST İNŞAAT
|73.417
|1,31
|BIST MALİ
|103.770
|-0,23
|BIST BANKA
|121.881
|-0,17
|BIST SİGORTA
|272.912
|-0,90
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|75.004
|1,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|78.657
|-0,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.190
|0,89
|BIST TEKNOLOJİ
|105.627
|-0,98
|BIST BİLİŞİM
|17.243
|1,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.563
|1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul