Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|64.967
|2,79
|BIST SINAİ
|112.907
|2,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.174
|1,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.361
|1,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.840
|1,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.050
|0,62
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.678
|1,19
|BIST METAL ANA
|210.371
|6,94
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|121.736
|-0,44
|BIST MADENCİLİK
|76.286
|0,34
|BIST HİZMETLER
|73.899
|-0,16
|BIST ELEKTRİK
|3.256
|0,02
|BIST ULAŞTIRMA
|165.456
|-0,71
|BIST TURİZM
|7.113
|-0,26
|BIST TİCARET
|200.019
|-0,82
|BIST İLETİŞİM
|30.414
|1,37
|BIST SPOR
|27.134
|0,22
|BIST İNŞAAT
|72.937
|-0,26
|BIST MALİ
|105.980
|0,84
|BIST BANKA
|125.104
|1,00
|BIST SİGORTA
|278.886
|0,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.625
|3,10
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.847
|0,53
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.549
|1,12
|BIST TEKNOLOJİ
|105.433
|0,35
|BIST BİLİŞİM
|17.400
|1,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.959
|2,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
03 Aralık 2018 Pazartesi 13:18