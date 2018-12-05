Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.934
|0,00
|BIST SINAİ
|111.527
|0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.090
|1,44
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.688
|0,52
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.812
|0,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.589
|0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.934
|-0,55
|BIST METAL ANA
|203.400
|1,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|119.658
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|77.487
|0,41
|BIST HİZMETLER
|72.223
|0,73
|BIST ELEKTRİK
|3.245
|-0,08
|BIST ULAŞTIRMA
|158.752
|1,07
|BIST TURİZM
|6.992
|0,80
|BIST TİCARET
|198.244
|0,80
|BIST İLETİŞİM
|29.564
|0,73
|BIST SPOR
|26.090
|-0,43
|BIST İNŞAAT
|71.420
|0,02
|BIST MALİ
|100.884
|-2,18
|BIST BANKA
|116.092
|-3,42
|BIST SİGORTA
|278.557
|-0,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|88.912
|0,74
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.803
|-0,87
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.464
|-0,36
|BIST TEKNOLOJİ
|103.046
|0,27
|BIST BİLİŞİM
|16.835
|0,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.940
|-0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:23