06 Aralık 2018, 13:25
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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.638 0,29 BIST SINAİ 110.351 -1,94 BIST GIDA, İÇECEK 108.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.638 0,29
BIST SINAİ 110.351 -1,94
BIST GIDA, İÇECEK 108.511 -1,68
BIST TEKSTIL, DERİ 27.444 -1,35
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.252 0,54
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.596 -1,67
BIST TAŞ, TOPRAK 62.587 -1,24
BIST METAL ANA 200.540 -3,54
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 117.812 -1,62
BIST MADENCİLİK 77.979 0,34
BIST HİZMETLER 72.053 -0,62
BIST ELEKTRİK 3.256 -0,50
BIST ULAŞTIRMA 159.519 -0,59
BIST TURİZM 7.215 0,38
BIST TİCARET 198.810 0,23
BIST İLETİŞİM 29.176 -1,95
BIST SPOR 26.108 -0,05
BIST İNŞAAT 70.045 0,06
BIST MALİ 99.792 -1,61
BIST BANKA 113.977 -2,55
BIST SİGORTA 276.473 -0,98
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 87.539 2,27
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.505 -0,74
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 31.604 0,18
BIST TEKNOLOJİ 102.685 -1,20
BIST BİLİŞİM 16.657 -1,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.351 1,27


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 13:25