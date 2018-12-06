Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.638
|0,29
|BIST SINAİ
|110.351
|-1,94
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.511
|-1,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.444
|-1,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.252
|0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.596
|-1,67
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.587
|-1,24
|BIST METAL ANA
|200.540
|-3,54
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|117.812
|-1,62
|BIST MADENCİLİK
|77.979
|0,34
|BIST HİZMETLER
|72.053
|-0,62
|BIST ELEKTRİK
|3.256
|-0,50
|BIST ULAŞTIRMA
|159.519
|-0,59
|BIST TURİZM
|7.215
|0,38
|BIST TİCARET
|198.810
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|29.176
|-1,95
|BIST SPOR
|26.108
|-0,05
|BIST İNŞAAT
|70.045
|0,06
|BIST MALİ
|99.792
|-1,61
|BIST BANKA
|113.977
|-2,55
|BIST SİGORTA
|276.473
|-0,98
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|87.539
|2,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.505
|-0,74
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.604
|0,18
|BIST TEKNOLOJİ
|102.685
|-1,20
|BIST BİLİŞİM
|16.657
|-1,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.351
|1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
06 Aralık 2018 Perşembe 13:25