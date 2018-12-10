10 Aralık 2018, 13:20
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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.729 0,17 BIST SINAİ 110.449 -0,74 BIST GIDA, İÇECEK 106.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.729 0,17
BIST SINAİ 110.449 -0,74
BIST GIDA, İÇECEK 106.998 -0,57
BIST TEKSTIL, DERİ 27.713 -0,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.669 0,88
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.166 -0,58
BIST TAŞ, TOPRAK 63.618 0,52
BIST METAL ANA 196.879 -1,20
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 116.195 -1,17
BIST MADENCİLİK 77.850 -0,75
BIST HİZMETLER 71.881 -0,24
BIST ELEKTRİK 3.255 -0,13
BIST ULAŞTIRMA 159.532 0,26
BIST TURİZM 7.299 1,96
BIST TİCARET 198.038 -0,27
BIST İLETİŞİM 29.023 -0,70
BIST SPOR 25.878 -1,15
BIST İNŞAAT 71.014 0,17
BIST MALİ 100.755 -0,98
BIST BANKA 116.761 -0,83
BIST SİGORTA 275.397 -0,40
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.510 0,48
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.256 -1,12
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.860 -1,53
BIST TEKNOLOJİ 103.365 -0,80
BIST BİLİŞİM 16.741 0,28
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.986 6,01


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:20