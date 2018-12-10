Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|66.729
|0,17
|BIST SINAİ
|110.449
|-0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|106.998
|-0,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.713
|-0,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.669
|0,88
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.166
|-0,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.618
|0,52
|BIST METAL ANA
|196.879
|-1,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|116.195
|-1,17
|BIST MADENCİLİK
|77.850
|-0,75
|BIST HİZMETLER
|71.881
|-0,24
|BIST ELEKTRİK
|3.255
|-0,13
|BIST ULAŞTIRMA
|159.532
|0,26
|BIST TURİZM
|7.299
|1,96
|BIST TİCARET
|198.038
|-0,27
|BIST İLETİŞİM
|29.023
|-0,70
|BIST SPOR
|25.878
|-1,15
|BIST İNŞAAT
|71.014
|0,17
|BIST MALİ
|100.755
|-0,98
|BIST BANKA
|116.761
|-0,83
|BIST SİGORTA
|275.397
|-0,40
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.510
|0,48
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|77.256
|-1,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.860
|-1,53
|BIST TEKNOLOJİ
|103.365
|-0,80
|BIST BİLİŞİM
|16.741
|0,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.986
|6,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:20