11 Aralık 2018, 13:32
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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 66.237 -0,84 BIST SINAİ 108.640 -0,15 BIST GIDA, İÇECEK 106.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 66.237 -0,84
BIST SINAİ 108.640 -0,15
BIST GIDA, İÇECEK 106.172 0,31
BIST TEKSTIL, DERİ 27.499 -1,33
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.645 0,00
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.167 -0,67
BIST TAŞ, TOPRAK 62.950 -0,63
BIST METAL ANA 192.029 1,08
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.669 -0,76
BIST MADENCİLİK 76.766 -0,43
BIST HİZMETLER 71.838 -0,06
BIST ELEKTRİK 3.229 -0,17
BIST ULAŞTIRMA 157.525 -0,49
BIST TURİZM 7.252 0,41
BIST TİCARET 199.157 0,00
BIST İLETİŞİM 29.052 0,26
BIST SPOR 27.400 4,08
BIST İNŞAAT 71.016 -0,72
BIST MALİ 99.430 -0,61
BIST BANKA 115.630 -0,23
BIST SİGORTA 274.950 -0,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.899 0,24
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.765 -1,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.487 -1,05
BIST TEKNOLOJİ 101.755 -0,49
BIST BİLİŞİM 16.593 -0,63
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.416 3,37


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
11 Aralık 2018 Salı 13:32