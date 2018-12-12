12 Aralık 2018, 13:22
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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.663 1,03 BIST SINAİ 108.392 0,15 BIST GIDA, İÇECEK 107.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.663 1,03
BIST SINAİ 108.392 0,15
BIST GIDA, İÇECEK 107.266 1,06
BIST TEKSTIL, DERİ 27.654 -0,11
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.028 1,11
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.484 -0,81
BIST TAŞ, TOPRAK 63.502 0,31
BIST METAL ANA 192.635 1,44
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 114.946 -0,65
BIST MADENCİLİK 76.588 0,57
BIST HİZMETLER 72.670 0,77
BIST ELEKTRİK 3.210 -0,69
BIST ULAŞTIRMA 157.083 0,05
BIST TURİZM 7.243 -0,12
BIST TİCARET 202.292 -0,21
BIST İLETİŞİM 29.864 3,49
BIST SPOR 27.021 -0,66
BIST İNŞAAT 70.118 -0,66
BIST MALİ 99.221 0,03
BIST BANKA 115.397 0,06
BIST SİGORTA 273.782 -0,21
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 93.636 3,58
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.634 0,02
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.332 -0,09
BIST TEKNOLOJİ 101.849 0,37
BIST BİLİŞİM 16.474 -1,49
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 29.479 5,00


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:22