Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.663
|1,03
|BIST SINAİ
|108.392
|0,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.266
|1,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.654
|-0,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.028
|1,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.484
|-0,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.502
|0,31
|BIST METAL ANA
|192.635
|1,44
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|114.946
|-0,65
|BIST MADENCİLİK
|76.588
|0,57
|BIST HİZMETLER
|72.670
|0,77
|BIST ELEKTRİK
|3.210
|-0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|157.083
|0,05
|BIST TURİZM
|7.243
|-0,12
|BIST TİCARET
|202.292
|-0,21
|BIST İLETİŞİM
|29.864
|3,49
|BIST SPOR
|27.021
|-0,66
|BIST İNŞAAT
|70.118
|-0,66
|BIST MALİ
|99.221
|0,03
|BIST BANKA
|115.397
|0,06
|BIST SİGORTA
|273.782
|-0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|93.636
|3,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.634
|0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.332
|-0,09
|BIST TEKNOLOJİ
|101.849
|0,37
|BIST BİLİŞİM
|16.474
|-1,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|29.479
|5,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:22