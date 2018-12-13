Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|66.258
|-1,23
|BIST SINAİ
|107.130
|0,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|104.852
|-1,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|27.392
|1,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.170
|-0,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.277
|1,17
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.285
|0,56
|BIST METAL ANA
|189.090
|0,99
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|114.296
|1,31
|BIST MADENCİLİK
|75.044
|2,30
|BIST HİZMETLER
|72.434
|0,79
|BIST ELEKTRİK
|3.161
|0,55
|BIST ULAŞTIRMA
|151.208
|0,70
|BIST TURİZM
|7.158
|2,26
|BIST TİCARET
|203.937
|0,43
|BIST İLETİŞİM
|30.207
|1,36
|BIST SPOR
|26.616
|2,03
|BIST İNŞAAT
|70.152
|0,88
|BIST MALİ
|97.834
|1,57
|BIST BANKA
|112.895
|1,58
|BIST SİGORTA
|271.597
|0,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|94.361
|1,78
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.565
|1,88
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.620
|0,48
|BIST TEKNOLOJİ
|97.884
|0,50
|BIST BİLİŞİM
|15.870
|0,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|29.626
|3,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
13 Aralık 2018 Perşembe 13:21