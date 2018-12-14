14 Aralık 2018, 13:45
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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 65.789 -2,70 BIST SINAİ 106.475 -1,76 BIST GIDA, İÇECEK 103.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 65.789 -2,70
BIST SINAİ 106.475 -1,76
BIST GIDA, İÇECEK 103.648 -1,87
BIST TEKSTIL, DERİ 26.998 -2,44
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.869 -0,88
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.336 -0,19
BIST TAŞ, TOPRAK 61.663 -1,98
BIST METAL ANA 188.224 -3,67
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 112.796 -1,35
BIST MADENCİLİK 73.932 -3,91
BIST HİZMETLER 70.650 -2,05
BIST ELEKTRİK 3.119 -1,67
BIST ULAŞTIRMA 145.866 -3,52
BIST TURİZM 7.021 -0,77
BIST TİCARET 201.947 -0,95
BIST İLETİŞİM 28.756 -2,96
BIST SPOR 26.317 -0,34
BIST İNŞAAT 71.284 -0,15
BIST MALİ 96.328 -1,53
BIST BANKA 110.570 -1,68
BIST SİGORTA 270.280 -0,66
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.259 -2,28
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 75.324 -1,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.521 -2,42
BIST TEKNOLOJİ 94.289 -3,41
BIST BİLİŞİM 15.380 -2,65
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.979 -4,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 13:45