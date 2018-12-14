Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|65.789
|-2,70
|BIST SINAİ
|106.475
|-1,76
|BIST GIDA, İÇECEK
|103.648
|-1,87
|BIST TEKSTIL, DERİ
|26.998
|-2,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.869
|-0,88
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.336
|-0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.663
|-1,98
|BIST METAL ANA
|188.224
|-3,67
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|112.796
|-1,35
|BIST MADENCİLİK
|73.932
|-3,91
|BIST HİZMETLER
|70.650
|-2,05
|BIST ELEKTRİK
|3.119
|-1,67
|BIST ULAŞTIRMA
|145.866
|-3,52
|BIST TURİZM
|7.021
|-0,77
|BIST TİCARET
|201.947
|-0,95
|BIST İLETİŞİM
|28.756
|-2,96
|BIST SPOR
|26.317
|-0,34
|BIST İNŞAAT
|71.284
|-0,15
|BIST MALİ
|96.328
|-1,53
|BIST BANKA
|110.570
|-1,68
|BIST SİGORTA
|270.280
|-0,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.259
|-2,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|75.324
|-1,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.521
|-2,42
|BIST TEKNOLOJİ
|94.289
|-3,41
|BIST BİLİŞİM
|15.380
|-2,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.979
|-4,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
14 Aralık 2018 Cuma 13:45