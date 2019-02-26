Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.909
|0,22
|BIST SINAİ
|123.148
|0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.153
|0,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.483
|2,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.176
|0,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.245
|-0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.189
|-0,36
|BIST METAL ANA
|230.093
|1,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.642
|-0,33
|BIST MADENCİLİK
|66.241
|0,95
|BIST HİZMETLER
|75.393
|-0,66
|BIST ELEKTRİK
|3.482
|-0,44
|BIST ULAŞTIRMA
|144.570
|0,76
|BIST TURİZM
|7.044
|0,29
|BIST TİCARET
|205.019
|-0,95
|BIST İLETİŞİM
|34.004
|-1,46
|BIST SPOR
|29.107
|0,49
|BIST İNŞAAT
|78.352
|0,11
|BIST MALİ
|117.549
|-0,13
|BIST BANKA
|136.126
|-0,11
|BIST SİGORTA
|285.343
|-0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|120.983
|1,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.627
|-0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.342
|0,61
|BIST TEKNOLOJİ
|104.334
|1,21
|BIST BİLİŞİM
|21.035
|0,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.647
|0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA