Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.009
|0,08
|BIST SINAİ
|123.898
|-0,81
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.600
|-1,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.942
|0,98
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.651
|-1,37
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.887
|-0,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.113
|-0,10
|BIST METAL ANA
|232.214
|-0,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.140
|-0,90
|BIST MADENCİLİK
|66.691
|-0,61
|BIST HİZMETLER
|75.629
|-0,12
|BIST ELEKTRİK
|3.494
|-0,04
|BIST ULAŞTIRMA
|144.323
|-1,67
|BIST TURİZM
|7.150
|0,81
|BIST TİCARET
|204.899
|0,12
|BIST İLETİŞİM
|34.440
|0,45
|BIST SPOR
|28.692
|-1,14
|BIST İNŞAAT
|78.615
|0,34
|BIST MALİ
|117.655
|-0,33
|BIST BANKA
|136.768
|-0,10
|BIST SİGORTA
|288.287
|0,75
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|124.139
|1,62
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|93.807
|-1,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.878
|1,39
|BIST TEKNOLOJİ
|102.267
|-2,48
|BIST BİLİŞİM
|20.827
|-0,60
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.426
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA