27 Şubat 2019, 13:27
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Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.009 0,08 BIST SINAİ 123.898 -0,81 BIST GIDA, İÇECEK 114.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.009 0,08
BIST SINAİ 123.898 -0,81
BIST GIDA, İÇECEK 114.600 -1,41
BIST TEKSTIL, DERİ 32.942 0,98
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.651 -1,37
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.887 -0,73
BIST TAŞ, TOPRAK 70.113 -0,10
BIST METAL ANA 232.214 -0,85
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.140 -0,90
BIST MADENCİLİK 66.691 -0,61
BIST HİZMETLER 75.629 -0,12
BIST ELEKTRİK 3.494 -0,04
BIST ULAŞTIRMA 144.323 -1,67
BIST TURİZM 7.150 0,81
BIST TİCARET 204.899 0,12
BIST İLETİŞİM 34.440 0,45
BIST SPOR 28.692 -1,14
BIST İNŞAAT 78.615 0,34
BIST MALİ 117.655 -0,33
BIST BANKA 136.768 -0,10
BIST SİGORTA 288.287 0,75
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 124.139 1,62
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 93.807 -1,07
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.878 1,39
BIST TEKNOLOJİ 102.267 -2,48
BIST BİLİŞİM 20.827 -0,60
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.426 0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Kaynak: AA