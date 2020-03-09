Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 130.329 -3,28 BIST SINAİ 129.628 -3,94 BIST GIDA, İÇECEK 138.860 -5,14 BIST TEKSTIL, DERİ 47.
09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|130.329
|-3,28
|BIST SINAİ
|129.628
|-3,94
|BIST GIDA, İÇECEK
|138.860
|-5,14
|BIST TEKSTIL, DERİ
|47.471
|-4,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|80.741
|-3,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.703
|-2,60
|BIST TAŞ, TOPRAK
|77.002
|-3,54
|BIST METAL ANA
|229.188
|-4,45
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|173.545
|-4,20
|BIST MADENCİLİK
|104.610
|-4,31
|BIST HİZMETLER
|85.138
|-3,48
|BIST ELEKTRİK
|4.724
|-4,28
|BIST ULAŞTIRMA
|130.154
|-3,20
|BIST TURİZM
|11.952
|-5,22
|BIST TİCARET
|241.692
|-2,74
|BIST İLETİŞİM
|35.832
|-4,12
|BIST SPOR
|67.644
|-6,17
|BIST İNŞAAT
|103.203
|-5,17
|BIST MALİ
|120.039
|-3,90
|BIST BANKA
|142.078
|-4,06
|BIST SİGORTA
|383.576
|-3,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|65.753
|-5,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.902
|-3,68
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.126
|-3,92
|BIST TEKNOLOJİ
|133.686
|-4,42
|BIST BİLİŞİM
|42.200
|-4,09
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|78.849
|-3,85
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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