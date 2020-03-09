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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 130.329 -3,28 BIST SINAİ 129.628 -3,94 BIST GIDA, İÇECEK 138.860 -5,14 BIST TEKSTIL, DERİ 47.

09.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ130.329-3,28
BIST SINAİ129.628-3,94
BIST GIDA, İÇECEK138.860-5,14
BIST TEKSTIL, DERİ47.471-4,96
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM80.741-3,50
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK102.703-2,60
BIST TAŞ, TOPRAK77.002-3,54
BIST METAL ANA229.188-4,45
BIST METAL EŞYA, MAKİNA173.545-4,20
BIST MADENCİLİK104.610-4,31
BIST HİZMETLER85.138-3,48
BIST ELEKTRİK4.724-4,28
BIST ULAŞTIRMA130.154-3,20
BIST TURİZM11.952-5,22
BIST TİCARET241.692-2,74
BIST İLETİŞİM35.832-4,12
BIST SPOR67.644-6,17
BIST İNŞAAT103.203-5,17
BIST MALİ120.039-3,90
BIST BANKA142.078-4,06
BIST SİGORTA383.576-3,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG65.753-5,15
BIST HOLDİNG VE YATIRIM85.902-3,68
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.40.126-3,92
BIST TEKNOLOJİ133.686-4,42
BIST BİLİŞİM42.200-4,09
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.78.849-3,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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