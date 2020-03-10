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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 127.440 2,81 BIST SINAİ 130.976 3,07 BIST GIDA, İÇECEK 141.044 2,99 BIST TEKSTIL, DERİ 46.

10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ127.4402,81
BIST SINAİ130.9763,07
BIST GIDA, İÇECEK141.0442,99
BIST TEKSTIL, DERİ46.4453,11
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM79.8723,41
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK103.3792,46
BIST TAŞ, TOPRAK75.8882,61
BIST METAL ANA236.2923,91
BIST METAL EŞYA, MAKİNA176.0023,40
BIST MADENCİLİK101.9152,27
BIST HİZMETLER85.5282,33
BIST ELEKTRİK4.8002,31
BIST ULAŞTIRMA130.8314,94
BIST TURİZM11.7133,71
BIST TİCARET244.5601,72
BIST İLETİŞİM36.0172,72
BIST SPOR64.5351,50
BIST İNŞAAT101.892-0,55
BIST MALİ121.6053,63
BIST BANKA144.4434,27
BIST SİGORTA386.2400,83
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG64.5714,41
BIST HOLDİNG VE YATIRIM87.0472,90
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.39.9122,99
BIST TEKNOLOJİ133.4652,79
BIST BİLİŞİM41.7712,73
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.76.8640,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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