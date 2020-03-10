Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 127.440 2,81 BIST SINAİ 130.976 3,07 BIST GIDA, İÇECEK 141.044 2,99 BIST TEKSTIL, DERİ 46.
10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|127.440
|2,81
|BIST SINAİ
|130.976
|3,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|141.044
|2,99
|BIST TEKSTIL, DERİ
|46.445
|3,11
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|79.872
|3,41
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.379
|2,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|75.888
|2,61
|BIST METAL ANA
|236.292
|3,91
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|176.002
|3,40
|BIST MADENCİLİK
|101.915
|2,27
|BIST HİZMETLER
|85.528
|2,33
|BIST ELEKTRİK
|4.800
|2,31
|BIST ULAŞTIRMA
|130.831
|4,94
|BIST TURİZM
|11.713
|3,71
|BIST TİCARET
|244.560
|1,72
|BIST İLETİŞİM
|36.017
|2,72
|BIST SPOR
|64.535
|1,50
|BIST İNŞAAT
|101.892
|-0,55
|BIST MALİ
|121.605
|3,63
|BIST BANKA
|144.443
|4,27
|BIST SİGORTA
|386.240
|0,83
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.571
|4,41
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.047
|2,90
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|39.912
|2,99
|BIST TEKNOLOJİ
|133.465
|2,79
|BIST BİLİŞİM
|41.771
|2,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|76.864
|0,37
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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