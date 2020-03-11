Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 114.824 -1,14 BIST SINAİ 121.506 -1,56 BIST GIDA, İÇECEK 135.757 2,48 BIST TEKSTIL, DERİ 41.
11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|114.824
|-1,14
|BIST SINAİ
|121.506
|-1,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|135.757
|2,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|41.129
|-3,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|72.030
|-2,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|96.578
|-1,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.908
|-1,32
|BIST METAL ANA
|222.463
|-1,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|158.743
|-3,06
|BIST MADENCİLİK
|89.951
|-3,21
|BIST HİZMETLER
|83.624
|3,87
|BIST ELEKTRİK
|4.206
|-4,55
|BIST ULAŞTIRMA
|116.453
|-1,74
|BIST TURİZM
|9.973
|-5,51
|BIST TİCARET
|260.128
|9,96
|BIST İLETİŞİM
|35.148
|3,02
|BIST SPOR
|49.060
|-10,30
|BIST İNŞAAT
|92.096
|-1,74
|BIST MALİ
|113.975
|-1,09
|BIST BANKA
|136.964
|-0,51
|BIST SİGORTA
|372.197
|-1,87
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.508
|-3,84
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|80.751
|-1,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|35.808
|-2,44
|BIST TEKNOLOJİ
|118.003
|-2,53
|BIST BİLİŞİM
|36.039
|-4,79
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.305
|-6,42
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ekonomi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Ekonomi
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ekonomi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ekonomi
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak