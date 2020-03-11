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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 114.824 -1,14 BIST SINAİ 121.506 -1,56 BIST GIDA, İÇECEK 135.757 2,48 BIST TEKSTIL, DERİ 41.

11.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:32
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ114.824-1,14
BIST SINAİ121.506-1,56
BIST GIDA, İÇECEK135.7572,48
BIST TEKSTIL, DERİ41.129-3,99
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM72.030-2,42
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK96.578-1,66
BIST TAŞ, TOPRAK69.908-1,32
BIST METAL ANA222.463-1,84
BIST METAL EŞYA, MAKİNA158.743-3,06
BIST MADENCİLİK89.951-3,21
BIST HİZMETLER83.6243,87
BIST ELEKTRİK4.206-4,55
BIST ULAŞTIRMA116.453-1,74
BIST TURİZM9.973-5,51
BIST TİCARET260.1289,96
BIST İLETİŞİM35.1483,02
BIST SPOR49.060-10,30
BIST İNŞAAT92.096-1,74
BIST MALİ113.975-1,09
BIST BANKA136.964-0,51
BIST SİGORTA372.197-1,87
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG56.508-3,84
BIST HOLDİNG VE YATIRIM80.751-1,76
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.35.808-2,44
BIST TEKNOLOJİ118.003-2,53
BIST BİLİŞİM36.039-4,79
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.66.305-6,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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