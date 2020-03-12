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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 108.846 -4,63 BIST SINAİ 115.156 -4,77 BIST GIDA, İÇECEK 129.259 -2,54 BIST TEKSTIL, DERİ 37.

12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:20
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ108.846-4,63
BIST SINAİ115.156-4,77
BIST GIDA, İÇECEK129.259-2,54
BIST TEKSTIL, DERİ37.021-8,76
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM65.965-7,58
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK92.069-4,37
BIST TAŞ, TOPRAK66.245-4,62
BIST METAL ANA207.306-5,65
BIST METAL EŞYA, MAKİNA151.130-5,61
BIST MADENCİLİK88.665-3,59
BIST HİZMETLER81.140-1,45
BIST ELEKTRİK3.895-6,54
BIST ULAŞTIRMA105.387-7,27
BIST TURİZM8.783-10,44
BIST TİCARET258.7621,63
BIST İLETİŞİM34.633-0,71
BIST SPOR43.385-13,11
BIST İNŞAAT89.181-1,76
BIST MALİ108.191-5,16
BIST BANKA130.915-5,43
BIST SİGORTA355.572-5,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG51.338-8,44
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.508-4,06
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.32.841-7,21
BIST TEKNOLOJİ113.050-5,78
BIST BİLİŞİM31.944-10,95
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.58.619-10,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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