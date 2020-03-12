Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 108.846 -4,63 BIST SINAİ 115.156 -4,77 BIST GIDA, İÇECEK 129.259 -2,54 BIST TEKSTIL, DERİ 37.
12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|108.846
|-4,63
|BIST SINAİ
|115.156
|-4,77
|BIST GIDA, İÇECEK
|129.259
|-2,54
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.021
|-8,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|65.965
|-7,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|92.069
|-4,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.245
|-4,62
|BIST METAL ANA
|207.306
|-5,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|151.130
|-5,61
|BIST MADENCİLİK
|88.665
|-3,59
|BIST HİZMETLER
|81.140
|-1,45
|BIST ELEKTRİK
|3.895
|-6,54
|BIST ULAŞTIRMA
|105.387
|-7,27
|BIST TURİZM
|8.783
|-10,44
|BIST TİCARET
|258.762
|1,63
|BIST İLETİŞİM
|34.633
|-0,71
|BIST SPOR
|43.385
|-13,11
|BIST İNŞAAT
|89.181
|-1,76
|BIST MALİ
|108.191
|-5,16
|BIST BANKA
|130.915
|-5,43
|BIST SİGORTA
|355.572
|-5,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|51.338
|-8,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.508
|-4,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.841
|-7,21
|BIST TEKNOLOJİ
|113.050
|-5,78
|BIST BİLİŞİM
|31.944
|-10,95
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.619
|-10,47
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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