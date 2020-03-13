Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 103.191 -0,07 BIST SINAİ 113.403 1,20 BIST GIDA, İÇECEK 123.648 1,79 BIST TEKSTIL, DERİ 35.
13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|103.191
|-0,07
|BIST SINAİ
|113.403
|1,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.648
|1,79
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.968
|1,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|62.642
|0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|91.163
|1,20
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.887
|2,11
|BIST METAL ANA
|207.965
|0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.678
|1,31
|BIST MADENCİLİK
|86.917
|3,21
|BIST HİZMETLER
|76.283
|0,92
|BIST ELEKTRİK
|3.912
|3,72
|BIST ULAŞTIRMA
|106.332
|6,39
|BIST TURİZM
|8.556
|2,13
|BIST TİCARET
|233.028
|-1,24
|BIST İLETİŞİM
|32.869
|0,15
|BIST SPOR
|41.498
|2,39
|BIST İNŞAAT
|90.437
|4,69
|BIST MALİ
|108.677
|3,48
|BIST BANKA
|132.574
|4,17
|BIST SİGORTA
|349.435
|-3,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|50.726
|6,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.272
|2,99
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|32.367
|2,91
|BIST TEKNOLOJİ
|111.741
|2,35
|BIST BİLİŞİM
|30.528
|-0,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.171
|1,99
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor