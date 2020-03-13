Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 103.191 -0,07 BIST SINAİ 113.403 1,20 BIST GIDA, İÇECEK 123.648 1,79 BIST TEKSTIL, DERİ 35.

13.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:36
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ103.191-0,07
BIST SINAİ113.4031,20
BIST GIDA, İÇECEK123.6481,79
BIST TEKSTIL, DERİ35.9681,96
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM62.6420,44
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK91.1631,20
BIST TAŞ, TOPRAK64.8872,11
BIST METAL ANA207.9650,03
BIST METAL EŞYA, MAKİNA148.6781,31
BIST MADENCİLİK86.9173,21
BIST HİZMETLER76.2830,92
BIST ELEKTRİK3.9123,72
BIST ULAŞTIRMA106.3326,39
BIST TURİZM8.5562,13
BIST TİCARET233.028-1,24
BIST İLETİŞİM32.8690,15
BIST SPOR41.4982,39
BIST İNŞAAT90.4374,69
BIST MALİ108.6773,48
BIST BANKA132.5744,17
BIST SİGORTA349.435-3,89
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG50.7266,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM76.2722,99
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.32.3672,91
BIST TEKNOLOJİ111.7412,35
BIST BİLİŞİM30.528-0,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.56.1711,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Ekonomi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor