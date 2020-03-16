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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 99.167 -5,93 BIST SINAİ 105.797 -7,18 BIST GIDA, İÇECEK 116.954 -6,48 BIST TEKSTIL, DERİ 33.

16.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ99.167-5,93
BIST SINAİ105.797-7,18
BIST GIDA, İÇECEK116.954-6,48
BIST TEKSTIL, DERİ33.786-8,11
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM60.348-7,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK87.191-5,71
BIST TAŞ, TOPRAK60.215-7,46
BIST METAL ANA193.530-7,20
BIST METAL EŞYA, MAKİNA133.317-8,70
BIST MADENCİLİK79.585-9,89
BIST HİZMETLER70.679-6,72
BIST ELEKTRİK3.758-5,11
BIST ULAŞTIRMA98.828-8,41
BIST TURİZM8.011-8,28
BIST TİCARET212.263-7,55
BIST İLETİŞİM30.600-5,08
BIST SPOR38.647-8,88
BIST İNŞAAT88.755-4,09
BIST MALİ101.162-7,22
BIST BANKA123.166-6,68
BIST SİGORTA323.207-8,65
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG49.473-3,96
BIST HOLDİNG VE YATIRIM70.781-8,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.30.965-5,99
BIST TEKNOLOJİ102.824-8,65
BIST BİLİŞİM27.849-8,91
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.56.040-4,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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