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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.014 -5,92 BIST SINAİ 99.532 -4,73 BIST GIDA, İÇECEK 108.890 -4,22 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:28
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ92.014-5,92
BIST SINAİ99.532-4,73
BIST GIDA, İÇECEK108.890-4,22
BIST TEKSTIL, DERİ31.472-5,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM57.282-5,32
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK80.495-5,31
BIST TAŞ, TOPRAK55.608-6,56
BIST METAL ANA185.690-3,95
BIST METAL EŞYA, MAKİNA124.636-6,30
BIST MADENCİLİK74.079-6,89
BIST HİZMETLER68.593-2,53
BIST ELEKTRİK3.585-4,98
BIST ULAŞTIRMA91.939-5,39
BIST TURİZM7.341-7,05
BIST TİCARET204.915-3,58
BIST İLETİŞİM30.8181,32
BIST SPOR35.314-7,73
BIST İNŞAAT87.9690,27
BIST MALİ98.057-1,97
BIST BANKA121.4190,33
BIST SİGORTA308.147-6,39
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG48.942-0,59
BIST HOLDİNG VE YATIRIM67.513-4,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.462-3,94
BIST TEKNOLOJİ96.113-5,34
BIST BİLİŞİM26.234-5,38
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.54.963-1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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