Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.014 -5,92 BIST SINAİ 99.532 -4,73 BIST GIDA, İÇECEK 108.890 -4,22 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
17.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|92.014
|-5,92
|BIST SINAİ
|99.532
|-4,73
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.890
|-4,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.472
|-5,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|57.282
|-5,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|80.495
|-5,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.608
|-6,56
|BIST METAL ANA
|185.690
|-3,95
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|124.636
|-6,30
|BIST MADENCİLİK
|74.079
|-6,89
|BIST HİZMETLER
|68.593
|-2,53
|BIST ELEKTRİK
|3.585
|-4,98
|BIST ULAŞTIRMA
|91.939
|-5,39
|BIST TURİZM
|7.341
|-7,05
|BIST TİCARET
|204.915
|-3,58
|BIST İLETİŞİM
|30.818
|1,32
|BIST SPOR
|35.314
|-7,73
|BIST İNŞAAT
|87.969
|0,27
|BIST MALİ
|98.057
|-1,97
|BIST BANKA
|121.419
|0,33
|BIST SİGORTA
|308.147
|-6,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|48.942
|-0,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|67.513
|-4,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.462
|-3,94
|BIST TEKNOLOJİ
|96.113
|-5,34
|BIST BİLİŞİM
|26.234
|-5,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|54.963
|-1,99
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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