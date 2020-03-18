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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.389 -0,32 BIST SINAİ 99.280 -1,10 BIST GIDA, İÇECEK 107.528 -0,89 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

18.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ92.389-0,32
BIST SINAİ99.280-1,10
BIST GIDA, İÇECEK107.528-0,89
BIST TEKSTIL, DERİ31.215-3,00
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM59.188-0,55
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK79.563-1,25
BIST TAŞ, TOPRAK58.2043,05
BIST METAL ANA190.257-0,25
BIST METAL EŞYA, MAKİNA123.501-2,60
BIST MADENCİLİK74.363-2,55
BIST HİZMETLER68.960-0,28
BIST ELEKTRİK3.648-0,16
BIST ULAŞTIRMA91.955-0,76
BIST TURİZM7.223-2,55
BIST TİCARET207.3411,43
BIST İLETİŞİM30.955-1,69
BIST SPOR34.741-3,75
BIST İNŞAAT88.135-0,13
BIST MALİ98.613-1,65
BIST BANKA121.847-1,66
BIST SİGORTA300.405-5,05
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG52.3830,50
BIST HOLDİNG VE YATIRIM67.416-1,92
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.603-0,24
BIST TEKNOLOJİ96.844-0,62
BIST BİLİŞİM25.981-2,57
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.59.7281,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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