Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.389 -0,32 BIST SINAİ 99.280 -1,10 BIST GIDA, İÇECEK 107.528 -0,89 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
18.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|92.389
|-0,32
|BIST SINAİ
|99.280
|-1,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.528
|-0,89
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.215
|-3,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|59.188
|-0,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|79.563
|-1,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.204
|3,05
|BIST METAL ANA
|190.257
|-0,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|123.501
|-2,60
|BIST MADENCİLİK
|74.363
|-2,55
|BIST HİZMETLER
|68.960
|-0,28
|BIST ELEKTRİK
|3.648
|-0,16
|BIST ULAŞTIRMA
|91.955
|-0,76
|BIST TURİZM
|7.223
|-2,55
|BIST TİCARET
|207.341
|1,43
|BIST İLETİŞİM
|30.955
|-1,69
|BIST SPOR
|34.741
|-3,75
|BIST İNŞAAT
|88.135
|-0,13
|BIST MALİ
|98.613
|-1,65
|BIST BANKA
|121.847
|-1,66
|BIST SİGORTA
|300.405
|-5,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.383
|0,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|67.416
|-1,92
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.603
|-0,24
|BIST TEKNOLOJİ
|96.844
|-0,62
|BIST BİLİŞİM
|25.981
|-2,57
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|59.728
|1,84
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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