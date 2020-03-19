Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.564 -0,15 BIST SINAİ 97.841 -1,01 BIST GIDA, İÇECEK 109.436 1,97 BIST TEKSTIL, DERİ 30.
19.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|92.564
|-0,15
|BIST SINAİ
|97.841
|-1,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|109.436
|1,97
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.626
|-1,93
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|56.285
|-2,53
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|77.471
|-0,86
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.753
|0,43
|BIST METAL ANA
|190.907
|-1,09
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|116.606
|-3,94
|BIST MADENCİLİK
|74.224
|0,01
|BIST HİZMETLER
|70.981
|1,33
|BIST ELEKTRİK
|3.634
|-0,81
|BIST ULAŞTIRMA
|89.758
|-0,72
|BIST TURİZM
|6.967
|-3,45
|BIST TİCARET
|224.752
|4,21
|BIST İLETİŞİM
|30.820
|-0,31
|BIST SPOR
|32.776
|-5,64
|BIST İNŞAAT
|88.345
|-0,29
|BIST MALİ
|96.880
|-0,57
|BIST BANKA
|118.343
|-0,94
|BIST SİGORTA
|300.362
|-2,84
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|58.422
|5,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|67.157
|0,11
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.397
|-0,84
|BIST TEKNOLOJİ
|94.943
|-1,36
|BIST BİLİŞİM
|25.901
|-1,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|64.300
|4,07
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi