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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 92.564 -0,15 BIST SINAİ 97.841 -1,01 BIST GIDA, İÇECEK 109.436 1,97 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

19.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ92.564-0,15
BIST SINAİ97.841-1,01
BIST GIDA, İÇECEK109.4361,97
BIST TEKSTIL, DERİ30.626-1,93
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM56.285-2,53
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK77.471-0,86
BIST TAŞ, TOPRAK58.7530,43
BIST METAL ANA190.907-1,09
BIST METAL EŞYA, MAKİNA116.606-3,94
BIST MADENCİLİK74.2240,01
BIST HİZMETLER70.9811,33
BIST ELEKTRİK3.634-0,81
BIST ULAŞTIRMA89.758-0,72
BIST TURİZM6.967-3,45
BIST TİCARET224.7524,21
BIST İLETİŞİM30.820-0,31
BIST SPOR32.776-5,64
BIST İNŞAAT88.345-0,29
BIST MALİ96.880-0,57
BIST BANKA118.343-0,94
BIST SİGORTA300.362-2,84
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG58.4225,51
BIST HOLDİNG VE YATIRIM67.1570,11
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.397-0,84
BIST TEKNOLOJİ94.943-1,36
BIST BİLİŞİM25.901-1,32
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.64.3004,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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