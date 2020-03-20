Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.004 4,08 BIST SINAİ 101.237 2,33 BIST GIDA, İÇECEK 112.826 2,38 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
20.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|96.004
|4,08
|BIST SINAİ
|101.237
|2,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.826
|2,38
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.192
|2,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|57.673
|2,48
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|80.398
|3,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.705
|1,42
|BIST METAL ANA
|198.635
|1,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|119.952
|1,98
|BIST MADENCİLİK
|78.228
|4,06
|BIST HİZMETLER
|73.040
|3,56
|BIST ELEKTRİK
|3.696
|2,49
|BIST ULAŞTIRMA
|91.563
|2,55
|BIST TURİZM
|7.207
|2,58
|BIST TİCARET
|232.376
|3,01
|BIST İLETİŞİM
|31.976
|5,48
|BIST SPOR
|32.587
|1,49
|BIST İNŞAAT
|88.814
|2,10
|BIST MALİ
|98.235
|2,26
|BIST BANKA
|118.076
|2,16
|BIST SİGORTA
|304.427
|0,96
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|64.897
|7,31
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|69.225
|2,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.570
|2,10
|BIST TEKNOLOJİ
|96.836
|2,73
|BIST BİLİŞİM
|27.515
|4,47
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|67.968
|2,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi