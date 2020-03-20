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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 96.004 4,08 BIST SINAİ 101.237 2,33 BIST GIDA, İÇECEK 112.826 2,38 BIST TEKSTIL, DERİ 31.

20.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:36
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ96.0044,08
BIST SINAİ101.2372,33
BIST GIDA, İÇECEK112.8262,38
BIST TEKSTIL, DERİ31.1922,42
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM57.6732,48
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK80.3983,57
BIST TAŞ, TOPRAK59.7051,42
BIST METAL ANA198.6351,18
BIST METAL EŞYA, MAKİNA119.9521,98
BIST MADENCİLİK78.2284,06
BIST HİZMETLER73.0403,56
BIST ELEKTRİK3.6962,49
BIST ULAŞTIRMA91.5632,55
BIST TURİZM7.2072,58
BIST TİCARET232.3763,01
BIST İLETİŞİM31.9765,48
BIST SPOR32.5871,49
BIST İNŞAAT88.8142,10
BIST MALİ98.2352,26
BIST BANKA118.0762,16
BIST SİGORTA304.4270,96
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG64.8977,31
BIST HOLDİNG VE YATIRIM69.2252,16
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.30.5702,10
BIST TEKNOLOJİ96.8362,73
BIST BİLİŞİM27.5154,47
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.67.9682,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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