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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 94.736 -0,47 BIST SINAİ 98.166 -2,91 BIST GIDA, İÇECEK 116.302 2,74 BIST TEKSTIL, DERİ 30.

23.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:24
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ94.736-0,47
BIST SINAİ98.166-2,91
BIST GIDA, İÇECEK116.3022,74
BIST TEKSTIL, DERİ30.050-3,51
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM56.755-2,11
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK78.095-1,92
BIST TAŞ, TOPRAK56.312-4,57
BIST METAL ANA191.394-4,60
BIST METAL EŞYA, MAKİNA112.994-6,19
BIST MADENCİLİK73.640-2,47
BIST HİZMETLER73.3072,59
BIST ELEKTRİK3.522-3,54
BIST ULAŞTIRMA86.996-3,44
BIST TURİZM6.813-6,02
BIST TİCARET233.4365,77
BIST İLETİŞİM33.3493,09
BIST SPOR29.143-7,06
BIST İNŞAAT87.689-0,65
BIST MALİ91.016-4,82
BIST BANKA107.238-6,21
BIST SİGORTA298.362-3,16
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG58.903-8,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM65.488-3,17
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.29.697-1,80
BIST TEKNOLOJİ94.962-1,41
BIST BİLİŞİM28.8715,16
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.54.723-14,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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