Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 102.469 6,84 BIST SINAİ 104.003 4,69 BIST GIDA, İÇECEK 117.351 3,57 BIST TEKSTIL, DERİ 31.
24.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|102.469
|6,84
|BIST SINAİ
|104.003
|4,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.351
|3,57
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.602
|4,72
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|61.402
|5,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|83.669
|4,89
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.799
|3,86
|BIST METAL ANA
|200.684
|3,73
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|120.853
|4,76
|BIST MADENCİLİK
|84.854
|9,66
|BIST HİZMETLER
|75.464
|3,14
|BIST ELEKTRİK
|3.706
|5,00
|BIST ULAŞTIRMA
|91.576
|5,92
|BIST TURİZM
|7.121
|4,11
|BIST TİCARET
|237.827
|2,92
|BIST İLETİŞİM
|34.003
|1,53
|BIST SPOR
|31.323
|7,14
|BIST İNŞAAT
|92.279
|2,40
|BIST MALİ
|96.162
|5,21
|BIST BANKA
|113.817
|5,74
|BIST SİGORTA
|327.218
|5,83
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|61.658
|4,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|69.136
|4,89
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.537
|4,24
|BIST TEKNOLOJİ
|102.925
|7,48
|BIST BİLİŞİM
|31.373
|8,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.573
|2,91
Kaynak: AA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi