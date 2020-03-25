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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 105.344 1,61 BIST SINAİ 104.838 -0,89 BIST GIDA, İÇECEK 118.348 -0,69 BIST TEKSTIL, DERİ 32.

25.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ105.3441,61
BIST SINAİ104.838-0,89
BIST GIDA, İÇECEK118.348-0,69
BIST TEKSTIL, DERİ32.061-1,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM62.9780,52
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK85.033-0,16
BIST TAŞ, TOPRAK59.489-0,64
BIST METAL ANA200.132-2,28
BIST METAL EŞYA, MAKİNA120.414-2,20
BIST MADENCİLİK87.7053,11
BIST HİZMETLER74.882-1,28
BIST ELEKTRİK3.742-0,40
BIST ULAŞTIRMA96.2463,21
BIST TURİZM7.110-1,44
BIST TİCARET233.231-2,53
BIST İLETİŞİM33.125-2,04
BIST SPOR32.9242,83
BIST İNŞAAT92.002-1,18
BIST MALİ97.240-0,78
BIST BANKA114.509-1,36
BIST SİGORTA316.319-4,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG61.366-4,05
BIST HOLDİNG VE YATIRIM70.5600,70
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.165-1,03
BIST TEKNOLOJİ106.0000,79
BIST BİLİŞİM32.2591,65
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.57.786-2,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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