Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 113.174 4,10 BIST SINAİ 107.275 0,71 BIST GIDA, İÇECEK 121.604 -0,48 BIST TEKSTIL, DERİ 33.
26.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|113.174
|4,10
|BIST SINAİ
|107.275
|0,71
|BIST GIDA, İÇECEK
|121.604
|-0,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.562
|2,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|66.790
|2,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|88.809
|1,69
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.437
|1,29
|BIST METAL ANA
|198.430
|-0,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|123.178
|0,93
|BIST MADENCİLİK
|90.472
|1,47
|BIST HİZMETLER
|77.181
|2,01
|BIST ELEKTRİK
|3.831
|1,48
|BIST ULAŞTIRMA
|104.344
|5,25
|BIST TURİZM
|7.575
|3,95
|BIST TİCARET
|237.878
|1,17
|BIST İLETİŞİM
|33.658
|1,32
|BIST SPOR
|37.743
|8,31
|BIST İNŞAAT
|92.079
|1,08
|BIST MALİ
|98.643
|1,24
|BIST BANKA
|115.154
|0,85
|BIST SİGORTA
|313.707
|-2,76
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|62.009
|0,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|72.526
|2,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.914
|1,38
|BIST TEKNOLOJİ
|111.696
|2,23
|BIST BİLİŞİM
|35.578
|4,84
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|58.018
|-0,70
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi