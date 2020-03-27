Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 114.756 -0,24 BIST SINAİ 107.167 -1,53 BIST GIDA, İÇECEK 120.188 -1,51 BIST TEKSTIL, DERİ 34.
27.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|114.756
|-0,24
|BIST SINAİ
|107.167
|-1,53
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.188
|-1,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.148
|-0,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|69.938
|1,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|88.671
|-1,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.216
|-1,05
|BIST METAL ANA
|194.666
|-2,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|124.467
|-0,84
|BIST MADENCİLİK
|93.344
|-2,32
|BIST HİZMETLER
|76.804
|-1,45
|BIST ELEKTRİK
|3.790
|-2,50
|BIST ULAŞTIRMA
|106.718
|1,30
|BIST TURİZM
|7.785
|-0,02
|BIST TİCARET
|234.994
|-1,32
|BIST İLETİŞİM
|33.412
|-3,12
|BIST SPOR
|40.587
|6,44
|BIST İNŞAAT
|90.698
|-1,60
|BIST MALİ
|99.762
|-1,18
|BIST BANKA
|117.068
|-1,08
|BIST SİGORTA
|312.719
|-2,50
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|59.646
|-4,28
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|73.128
|-1,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|31.990
|-1,28
|BIST TEKNOLOJİ
|110.979
|-2,60
|BIST BİLİŞİM
|35.511
|-1,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|56.740
|-3,86
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi