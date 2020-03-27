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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBİ SANAYİ 114.756 -0,24 BIST SINAİ 107.167 -1,53 BIST GIDA, İÇECEK 120.188 -1,51 BIST TEKSTIL, DERİ 34.

27.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ114.756-0,24
BIST SINAİ107.167-1,53
BIST GIDA, İÇECEK120.188-1,51
BIST TEKSTIL, DERİ34.148-0,04
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM69.9381,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK88.671-1,29
BIST TAŞ, TOPRAK62.216-1,05
BIST METAL ANA194.666-2,40
BIST METAL EŞYA, MAKİNA124.467-0,84
BIST MADENCİLİK93.344-2,32
BIST HİZMETLER76.804-1,45
BIST ELEKTRİK3.790-2,50
BIST ULAŞTIRMA106.7181,30
BIST TURİZM7.785-0,02
BIST TİCARET234.994-1,32
BIST İLETİŞİM33.412-3,12
BIST SPOR40.5876,44
BIST İNŞAAT90.698-1,60
BIST MALİ99.762-1,18
BIST BANKA117.068-1,08
BIST SİGORTA312.719-2,50
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG59.646-4,28
BIST HOLDİNG VE YATIRIM73.128-1,13
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.31.990-1,28
BIST TEKNOLOJİ110.979-2,60
BIST BİLİŞİM35.511-1,41
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.56.740-3,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

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