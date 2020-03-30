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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 113.783 0,16 BIST SINAİ 104.831 -0,59 BIST GIDA, İÇECEK 116.816 -0,18 BIST TEKSTIL, DERİ 33.

30.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ113.7830,16
BIST SINAİ104.831-0,59
BIST GIDA, İÇECEK116.816-0,18
BIST TEKSTIL, DERİ33.936-0,14
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM71.9503,46
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK86.444-0,98
BIST TAŞ, TOPRAK61.8650,60
BIST METAL ANA190.605-0,89
BIST METAL EŞYA, MAKİNA122.801-0,58
BIST MADENCİLİK88.173-1,07
BIST HİZMETLER74.546-0,23
BIST ELEKTRİK3.6690,82
BIST ULAŞTIRMA100.310-3,54
BIST TURİZM7.8662,30
BIST TİCARET231.9690,61
BIST İLETİŞİM31.983-0,01
BIST SPOR40.071-1,08
BIST İNŞAAT90.1170,94
BIST MALİ97.777-0,13
BIST BANKA115.4110,15
BIST SİGORTA310.965-0,09
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG56.824-2,18
BIST HOLDİNG VE YATIRIM70.345-0,97
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.32.0971,15
BIST TEKNOLOJİ108.308-0,51
BIST BİLİŞİM33.899-2,05
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.54.447-3,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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