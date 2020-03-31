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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 120.658 4,73 BIST SINAİ 107.490 1,45 BIST GIDA, İÇECEK 118.578 0,90 BIST TEKSTIL, DERİ 35.

31.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:26
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ120.6584,73
BIST SINAİ107.4901,45
BIST GIDA, İÇECEK118.5780,90
BIST TEKSTIL, DERİ35.3633,09
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM75.6684,47
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK89.0462,23
BIST TAŞ, TOPRAK63.6211,62
BIST METAL ANA196.6460,78
BIST METAL EŞYA, MAKİNA124.5851,45
BIST MADENCİLİK89.6190,13
BIST HİZMETLER75.1691,09
BIST ELEKTRİK3.7601,84
BIST ULAŞTIRMA104.6323,50
BIST TURİZM8.4396,14
BIST TİCARET230.4020,05
BIST İLETİŞİM31.719-0,30
BIST SPOR44.3466,03
BIST İNŞAAT94.5155,11
BIST MALİ99.8581,94
BIST BANKA117.9061,74
BIST SİGORTA316.4280,99
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG59.2212,57
BIST HOLDİNG VE YATIRIM71.7052,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.32.8852,32
BIST TEKNOLOJİ110.9161,86
BIST BİLİŞİM35.0432,38
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.57.2644,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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