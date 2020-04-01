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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 121.568 -0,76 BIST SINAİ 109.421 1,11 BIST GIDA, İÇECEK 119.878 0,29 BIST TEKSTIL, DERİ 35.

01.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:36
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ121.568-0,76
BIST SINAİ109.4211,11
BIST GIDA, İÇECEK119.8780,29
BIST TEKSTIL, DERİ35.9770,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM77.1740,42
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK91.9933,13
BIST TAŞ, TOPRAK65.4610,72
BIST METAL ANA199.6891,22
BIST METAL EŞYA, MAKİNA126.1420,02
BIST MADENCİLİK88.428-1,90
BIST HİZMETLER75.510-0,38
BIST ELEKTRİK3.745-3,72
BIST ULAŞTIRMA107.2540,84
BIST TURİZM8.9634,01
BIST TİCARET230.270-0,35
BIST İLETİŞİM31.345-1,10
BIST SPOR47.0514,47
BIST İNŞAAT97.275-0,15
BIST MALİ99.061-1,12
BIST BANKA115.705-1,58
BIST SİGORTA323.329-0,13
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG61.0040,34
BIST HOLDİNG VE YATIRIM71.738-0,84
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.33.4860,30
BIST TEKNOLOJİ109.279-2,08
BIST BİLİŞİM35.101-1,98
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.57.764-1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Ekonomi

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