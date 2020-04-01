Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 121.568 -0,76 BIST SINAİ 109.421 1,11 BIST GIDA, İÇECEK 119.878 0,29 BIST TEKSTIL, DERİ 35.
01.04.2020 14:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|121.568
|-0,76
|BIST SINAİ
|109.421
|1,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.878
|0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.977
|0,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|77.174
|0,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|91.993
|3,13
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.461
|0,72
|BIST METAL ANA
|199.689
|1,22
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|126.142
|0,02
|BIST MADENCİLİK
|88.428
|-1,90
|BIST HİZMETLER
|75.510
|-0,38
|BIST ELEKTRİK
|3.745
|-3,72
|BIST ULAŞTIRMA
|107.254
|0,84
|BIST TURİZM
|8.963
|4,01
|BIST TİCARET
|230.270
|-0,35
|BIST İLETİŞİM
|31.345
|-1,10
|BIST SPOR
|47.051
|4,47
|BIST İNŞAAT
|97.275
|-0,15
|BIST MALİ
|99.061
|-1,12
|BIST BANKA
|115.705
|-1,58
|BIST SİGORTA
|323.329
|-0,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|61.004
|0,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|71.738
|-0,84
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|33.486
|0,30
|BIST TEKNOLOJİ
|109.279
|-2,08
|BIST BİLİŞİM
|35.101
|-1,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|57.764
|-1,89
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi