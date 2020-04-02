Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 117.140 -1,63 BIST SINAİ 109.819 0,49 BIST GIDA, İÇECEK 119.916 -0,32 BIST TEKSTIL, DERİ 35.
02.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|117.140
|-1,63
|BIST SINAİ
|109.819
|0,49
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.916
|-0,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.898
|-0,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|75.599
|-1,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|92.729
|2,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.532
|0,32
|BIST METAL ANA
|201.078
|-0,40
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|126.274
|0,30
|BIST MADENCİLİK
|86.985
|-0,40
|BIST HİZMETLER
|75.615
|-0,29
|BIST ELEKTRİK
|3.776
|1,22
|BIST ULAŞTIRMA
|105.113
|-1,09
|BIST TURİZM
|9.197
|0,42
|BIST TİCARET
|231.755
|-0,87
|BIST İLETİŞİM
|31.788
|1,03
|BIST SPOR
|46.236
|-3,14
|BIST İNŞAAT
|94.500
|-0,57
|BIST MALİ
|98.312
|-0,05
|BIST BANKA
|114.568
|-0,09
|BIST SİGORTA
|316.345
|-1,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|61.019
|-3,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|71.576
|0,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|33.468
|-0,42
|BIST TEKNOLOJİ
|108.286
|-0,04
|BIST BİLİŞİM
|34.413
|-1,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|57.799
|-1,50
Kaynak: AA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi